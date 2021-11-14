В трансляции Instagram разрешат добавлять модераторов

Одна из новых функций — это возможность добавлять модераторов к трансляциям. Они смогут отключать комментарии, отвечать на вопросы и т.д. Палуцци сообщил, что Instagram позволит пользователям добавлять только одного модератора к трансляции.

Ещё одно нововведение касается возможности ставить лайки на сторис. По словам Палуцци, отметки «Нравится» появятся в сторис там же, где и отображаются все, кто посмотрел «историю».

К сожалению, неясно, когда Instagram откроет эти функции для всех, в стабильной версии приложения. Скорее всего, у компании это не займёт много времени.