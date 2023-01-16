В Туркменистане заблокировали «аську»

ICQ стал популярен в Туркменистане в 2022 году. Там начали создавать каналы с постоянно обновляющимися ключами для VPN. Спустя какое-то время такие каналы начали удалять. В ICQ сообщили, что делают это по требованию туркменских властей.

Затем Google Play стал сообщать, что приложение ICQ больше недоступно в регионе. Однако у тех, кто скачал мессенджер ранее, он продолжает работать. Скорее всего, потому, что использует сервера mail.ru, которые всегда избегали блокировок в Туркменистане.