В Twitch появится функция покупок прямо во время просмотра стрима

Первым примером станет «интерактивный элемент» eyes.lips.first., который появится на официальном канале бренда — e.l.f.YOU! По словам директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям компании, канал создан для того, чтобы «поддерживать девушек-геймеров», «вдохновлять на творчество» и «повышать уверенность в себе через макияж и культуру стриминга».

Зрители смогут покупать косметику e.l.f. прямо во время трансляции, просто выбирая понравившиеся продукты на экране, без перехода на другие сайты.