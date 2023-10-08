В Twitter обнаружили кликбейт-рекламу, которую нельзя заблокировать

Эти рекламные объявления не имеют типичной надписи «Ad», которая встречается на спонсируемых сообщениях, и не связаны с каким-либо аккаунтом. Они появляются как обычные сообщения со встроенными изображениями и заманчивым текстом, что позволяет им сливаться с лентой пользователей.

При нажатии на эти объявления пользователи попадают на внешние сайты, и в настоящее время в приложении нет возможности заблокировать их или сообщить о них.

Уникальность этих объявлений заключается в том, что они не отображаются в менеджере рекламных кампаний X, что позволяет предположить, что они подаются сторонним поставщиком рекламы. Это вызвало обеспокоенность по поводу прозрачности и удобства использования платформы, поскольку пользователям может быть сложно отличить обычный контент от этих нераскрытых рекламных объявлений.