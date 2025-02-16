В Twitter появился официально подтвержденный аккаунт Гитлера

Исследователь в области ИИ обратил внимание на аккаунт @adolf_gov, который имел серую галочку, указывающую на связь с правительством. Он задал вопрос Илону Маску о том, что это значит. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан. На самом деле это была страница президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которую, к счастью, быстро вернули в руки политика.