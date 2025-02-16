В Twitter появился официально подтвержденный аккаунт Гитлера

Опубликовано 16 февраля 2025, 16:271 мин.
В Twitter появился официально подтвержденный аккаунт ГитлераЭто был взлом
В соцсети X (бывший Twitter) был замечен аккаунт с именем Адольфа Гитлера, который имел верификационную галочку. В описании профиля значилась фраза: «Вернулся делать Германию великой снова». Этот случай вызвал резкую реакцию пользователей, которые недоумевали, как такой аккаунт мог получить подтвержденный статус.
Исследователь в области ИИ обратил внимание на аккаунт @adolf_gov, который имел серую галочку, указывающую на связь с правительством. Он задал вопрос Илону Маску о том, что это значит. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан. На самом деле это была страница президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которую, к счастью, быстро вернули в руки политика.
В том же Twitter, ранее, Канье Уэст публиковал антисемитские сообщения, в которых признавался в любви к Адольфу Гитлеру и заявлял, что он нацист.