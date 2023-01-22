В Twitter появится более дорогая подписка без рекламы

В Twitter появится более дорогая подписка без рекламыНынешняя стоит 8 долларов в месяц
Илон Маск рассказал о выходе для Twitter новой подписки Blue по "более высокой цене", и которая не будет показывать рекламу на платформе. Текущая подписка Twitter Blue стоимостью $7,99 в месяц лишает вас примерно 50% рекламы.
Фото: Freepic
В дополнение к новой подписке, Маск заявил, что Twitter также работает над тем, чтобы уменьшить частоту и размер рекламы в соцсети, на что он уже намекал в прошлом.
Пока что неизвестно, сколько будет стоить подписка, отключающая рекламу, и когда она будет запущена (у Twitter больше нет команды по связям с общественностью, с которой издания могли бы связаться).
Существующая подписка Blue включает в себя такие преимущества, как синяя галочка верификации пользователя, возможность удалять твиты, загружать более длинные видео в разрешении 1080p и не только.