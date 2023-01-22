В Twitter появится более дорогая подписка без рекламы

В дополнение к новой подписке, Маск заявил, что Twitter также работает над тем, чтобы уменьшить частоту и размер рекламы в соцсети, на что он уже намекал в прошлом.

Пока что неизвестно, сколько будет стоить подписка, отключающая рекламу, и когда она будет запущена (у Twitter больше нет команды по связям с общественностью, с которой издания могли бы связаться).

Существующая подписка Blue включает в себя такие преимущества, как синяя галочка верификации пользователя, возможность удалять твиты, загружать более длинные видео в разрешении 1080p и не только.