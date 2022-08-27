В Twitter считают, что их новая функция вредна для общественности

Памятка, часть которой была получена изданием The Verge, была разослана в начале июля группе сотрудников Twitter из разных команд, по словам человека, знакомого с ней. В письме некоторые существующие и еще не выпущенные функции Twitter Shopping отнесены к категории высокого риска, при этом в письме содержится предупреждение о том, что модерация контента не была приоритетной.

В разделе памятки, озаглавленном "оценка рисков", несколько элементов инструмента электронной коммерции Twitter отнесены к категории "высокий". Одним из объектов повышенного риска являются генерируемые продавцами поля, такие как названия и описания магазинов, которые, как предупреждается в памятке, могут быть использованы злоумышленниками в неблагоприятных целях.

Впервые запущенная прошлым летом, функция покупок в Twitter позволяет брендам размещать список товаров на продажу и закреплять несколько товаров в верхней части профиля продавца. Пользователи не могут купить товар непосредственно в Twitter - вместо этого выставленные на продажу товары ведут на сайт продавца.

Памятка рисует картину слабого процесса поиска и удаления потенциально оскорбительного или вредного контента в магазинах Twitter. Согласно памятке, у платформы еще нет политики в отношении того, что считается нарушением названия или описания магазина, и нет руководства о том, как следует поступать с нарушениями.