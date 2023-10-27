В Twitter скоро можно будет открыть банковский счет: да, в соцсети

В ходе внутреннего совещания Маск рассказал о своем видении расширения роли X в жизни пользователей, охватив все аспекты их финансового мира - от платежей до ценных бумаг. В настоящее время Маск работает над получением лицензий на передачу денег в США, что является важным шагом на пути к предоставлению X финансовых услуг.

Он ожидает, что эти финансовые функции будут запущены к концу 2024 года. Генеральный директор X Линда Яккарино (Linda Yaccarino) также выразила уверенность в том, что эти финансовые услуги будут запущены к концу следующего года.

Маск представляет себе X как всеохватывающую платформу, подобно китайскому WeChat, предлагающую широкий спектр услуг и ставшую «приложением для всего». Однако задача состоит в том, чтобы завоевать доверие пользователей и убедить их полагаться на X для удовлетворения всех своих финансовых потребностей.