В умных очках Snap появится возможность покупок

Новая функция под названием Commerce Kit позволит разработчикам принимать платежи внутри AR-очков, будь то за цифровые товары или за премиальные функции.

До этого Snap выпускала AR-очки для разработчиков, а не для обычных пользователей. Следующая версия обещает быть более лёгкой и удобной по сравнению с предыдущими громоздкими моделями, уверяют СМИ.

Ожидается, что в очках будет широкий набор AR-возможностей: просмотр видео, новый браузер и линза для перевода и транскрипции аудио в реальном времени.