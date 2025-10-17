В умных очках Snap появится возможность покупок

Опубликовано 17 октября 2025, 18:581 мин.
В умных очках Snap появится возможность покупокAR-очки Specs
Snap продолжает подготовку к выпуску своих первых потребительских AR-очков Specs, который состоится в следующем году. На мероприятии Lens Fest компания показала новые функции и приложения, в том числе возможность совершать покупки прямо через устройство.
© Snap
Новая функция под названием Commerce Kit позволит разработчикам принимать платежи внутри AR-очков, будь то за цифровые товары или за премиальные функции.
До этого Snap выпускала AR-очки для разработчиков, а не для обычных пользователей. Следующая версия обещает быть более лёгкой и удобной по сравнению с предыдущими громоздкими моделями, уверяют СМИ.
Ожидается, что в очках будет широкий набор AR-возможностей: просмотр видео, новый браузер и линза для перевода и транскрипции аудио в реальном времени.