В Unreal Engine стало проще создавать «Металюдей»

Нововведения касаются и тел персонажей — теперь можно детально настраивать не только лицо, но и тело. Кроме того, готовых MetaHuman-персонажей можно продавать на платформе Fab — магазине цифровых активов от Epic, чтобы другие могли использовать их в своих проектах.

На презентации Epic продемонстрировала, как можно анимировать персонажа в реальном времени, используя обычную веб-камеру для захвата мимики актёра.

MetaHuman — облачный (в прошлом) инструмент Epic Games для создания фотореалистичных цифровых людей, предназначенный для использования в Unreal Engine и других современных 3D-проектах. Работает лучше всего вместе с MetaHuman Animator. Он позволяет захватывать мимику актёра с помощью обычного iPhone (начиная с iPhone 12) или специализированных камер и переносить её на цифрового персонажа.