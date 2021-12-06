В Узбекистане запретили проводить фестиваль с российскими TikTok-звёздами

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В Узбекистане запретили проводить фестиваль с российскими TikTok-звёздамиПоскольку это «не соответствует национальному менталитету»
Министерство культуры Узбекистана выступило против проведения в Ташкенте фестиваля TikTok Fest c участием популярных российских блогеров. Концерт уже отменили.
В Минкульте сослались на то, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях». Представители министерства заявили, что проведение концерта «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодёжи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа. После этого заявления перестали открываться страницы с продажей билетов на фестиваль.
В нём должны были участвовать российские тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шипа, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров. Фестиваль должен был состояться 25 декабря в крупнейшем ледовом дворце в Центральной Азии. Арена рассчитана на 12,5 тысячи человек.
Источник: TJ