В Узбекистане запретили проводить фестиваль с российскими TikTok-звёздами

В Минкульте сослались на то, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях». Представители министерства заявили, что проведение концерта «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодёжи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа. После этого заявления перестали открываться страницы с продажей билетов на фестиваль.

В нём должны были участвовать российские тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шипа, Анет Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров. Фестиваль должен был состояться 25 декабря в крупнейшем ледовом дворце в Центральной Азии. Арена рассчитана на 12,5 тысячи человек.