В Великобритании теперь требуют селфи или паспорт для просмотра порно в Сети

Теперь британцам придётся либо загрузить фото документа, либо сделать селфи — некоторые сайты даже будут определять возраст по снимку лица. Подобные меры уже внедрили PornHub, Reddit и Bluesky.

Новые правила контролирует Ofcom — медиа-регулятор Великобритании. За их нарушение сайты могут получить штраф до £18 миллионов или 10% от годового дохода. Также теперь запрещено рекламировать способы обхода возрастных ограничений.