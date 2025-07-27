В Великобритании теперь требуют селфи или паспорт для просмотра порно в Сети

Опубликовано 27 июля 2025, 15:441 мин.
В Великобритании теперь требуют селфи или паспорт для просмотра порно в СетиА способы обхода рекламировать запретили
С 26 июля в Великобритании начали действовать новые правила: чтобы получить доступ к сайтам с порно, пользователи должны подтвердить свой возраст. Это часть закона «О безопасности в интернете», который требует от сайтов строгой проверки возраста.
© Ferra.ru
Теперь британцам придётся либо загрузить фото документа, либо сделать селфи — некоторые сайты даже будут определять возраст по снимку лица. Подобные меры уже внедрили PornHub, Reddit и Bluesky.
Новые правила контролирует Ofcom — медиа-регулятор Великобритании. За их нарушение сайты могут получить штраф до £18 миллионов или 10% от годового дохода. Также теперь запрещено рекламировать способы обхода возрастных ограничений.