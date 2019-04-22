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Вчера 21:14

В Viber появилась клавиатура для шопинга

С её помощью можно будет выбирать товары в интернет-магазинах
Мессенджер Viber добавил функцию покупок прямо в приложении. В главном меню появилась кнопка «Viber-каталог», которая открывает специальную «клавиатуру для шопинга».

Собственно, «клавиатура для шопинга» содержит в себе список доступных товаров. С Viber уже сотрудничают бренды Macy’s, Saks Fifth Avenue, Asos, Farfetch, Ozon и «Спортмастер». Поэтому в каталоге можно будет увидеть ассортимент их магазинов. В будущем доступных магазинов станет ещё больше, поскольку компания ищет новых партнёров.

Представители Viber говорят, что в приложении можно изучать ассортимент магазинов, выбирать товары и делиться понравившимся с друзьями. Пересылать товары можно, не опасаясь никаких утечек: Viber заверила, что магазины не имеют доступа к сообщениям в чатах.

Viber/Rusbase

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