В Viber появилась клавиатура для шопинга

Собственно, «клавиатура для шопинга» содержит в себе список доступных товаров. С Viber уже сотрудничают бренды Macy’s, Saks Fifth Avenue, Asos, Farfetch, Ozon и «Спортмастер». Поэтому в каталоге можно будет увидеть ассортимент их магазинов. В будущем доступных магазинов станет ещё больше, поскольку компания ищет новых партнёров.

Представители Viber говорят, что в приложении можно изучать ассортимент магазинов, выбирать товары и делиться понравившимся с друзьями. Пересылать товары можно, не опасаясь никаких утечек: Viber заверила, что магазины не имеют доступа к сообщениям в чатах.