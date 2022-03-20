В виртуальную реальность добавят функцию причинения настоящей боли

Стартап разработал устройство в виде повязки на руку. Оно улавливает сокращения человеческих мышц и переносит движения человека в виртуальную реальность. Также этот метод позволяет человеку ощущать присутствие и вес объектов. Электрическая стимуляция может имитировать даже боль, например, от удара птичьего клюва.

Руководители стартапа считают, что чувство боли может усилить эффект присутствия человека в виртуальной реальности. Цель проекта амбициозная — к 2029 году «освободить людей от любых ограничений, накладываемых телом, пространством и временем». Стартап уже получил неплохие инвестиции для своих разработок.