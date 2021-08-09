В WhatsApp добавили эмодзи с бородатыми женщинами

Приложения
Сегодня в 18:02
В WhatsApp добавили эмодзи с бородатыми женщинамиПока в бета-версию
Недавно Apple выпустила обновление iOS 14.5, которое добавило в систему несколько новых эмодзи. WhatsApp тоже внедрила эти смайлики в последнюю бета-версию для Android 2.21.16.10.
Ниже можно увидеть новые эмодзи. Среди них горящее сердце, бородатые женщины, пары с сердечками между ними, в том числе гомосексуальные.
wabetainfo
Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновиться до последней беты. Позже эмодзи очевидно станут доступны в стабильной сборке WhatsApp.
Недавно мессенджер также начал распространять функцию «Однократный просмотр». Она позволяет отправлять исчезающие медиафайлы. В таком режиме получатель не сможет сохранить файл в папках «Фото» и «Галерея». Это позволит делиться, например, приватными фотографиями без опасений (по крайней мере в безопасности уверяют разработчики WhatsApp).