В WhatsApp добавили эмодзи с бородатыми женщинами

Чтобы воспользоваться ими, необходимо обновиться до последней беты. Позже эмодзи очевидно станут доступны в стабильной сборке WhatsApp.

Недавно мессенджер также начал распространять функцию «Однократный просмотр». Она позволяет отправлять исчезающие медиафайлы. В таком режиме получатель не сможет сохранить файл в папках «Фото» и «Галерея». Это позволит делиться, например, приватными фотографиями без опасений (по крайней мере в безопасности уверяют разработчики WhatsApp).