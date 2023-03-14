В WhatsApp добавили новые смайлики

19:51, 14 марта 2023
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В WhatsApp добавили новые смайлики21 эмодзи
Портал WABetaInfo обнаружил, что в очередной бета-версии WhatsApp появился 21 новый эмодзи.
Фото: Unsplash
Отправлять новые эмодзи можно прямо с официальной клавиатуры WhatsApp, поэтому больше не нужно загружать и использовать сторонние клавиатуры.
WABetaInfo
Чтобы как можно скорее получить доступ к новым эмодзи, следует своевременно обновлять приложение. Прямо сейчас их можно посмотреть в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.5.13 для Android.