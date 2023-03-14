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19:51, 14 марта 2023
1 мин.

В WhatsApp добавили новые смайлики

21 эмодзи

Портал WABetaInfo обнаружил, что в очередной бета-версии WhatsApp появился 21 новый эмодзи.

В WhatsApp добавили новые смайлики

Фото: Unsplash

Отправлять новые эмодзи можно прямо с официальной клавиатуры WhatsApp, поэтому больше не нужно загружать и использовать сторонние клавиатуры.

В WhatsApp добавили новые смайлики

WABetaInfo

Чтобы как можно скорее получить доступ к новым эмодзи, следует своевременно обновлять приложение. Прямо сейчас их можно посмотреть в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.5.13 для Android.

Источник:WABetaInfo
Теги:
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#эмодзи
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