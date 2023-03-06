В WhatsApp добавят искусственный интеллект

09:01, 06 марта 2023
1 мин.
В WhatsApp добавят искусственный интеллектНо подробностей пока нет
Калифорнийский технологический гигант Meta* объявил, что в 2023 году планирует добавить системы искусственного интеллекта (ИИ) в свои сервисы, в том числе WhatsApp, Instagram* и Messenger*.
Фото: Unsplash
Сообщается, что в долгосрочной перспективе компания сосредоточится на разработке «ИИ-личностей», которые смогут помогать людям различными способами. В Meta* изучают возможности работы с текстом (в WhatsApp), с изображениями (например, творческие фильтры в приложении для фотографий), а также с видео и мультимодальными возможностями.
В компании отметили, что ей предстоит проделать большую фундаментальную работу, прежде чем она перейдёт к действительно футуристическому опыту.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена