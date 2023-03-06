В WhatsApp добавят искусственный интеллект

Сообщается, что в долгосрочной перспективе компания сосредоточится на разработке «ИИ-личностей», которые смогут помогать людям различными способами. В Meta* изучают возможности работы с текстом (в WhatsApp), с изображениями (например, творческие фильтры в приложении для фотографий), а также с видео и мультимодальными возможностями.

В компании отметили, что ей предстоит проделать большую фундаментальную работу, прежде чем она перейдёт к действительно футуристическому опыту.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена