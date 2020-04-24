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В WhatsApp может появиться персонализированная реклама
Но пока компания сосредоточена на других вещах
В WhatsApp может появиться персонализированная реклама, основанная на данных пользователей из Facebook. Правда, случиться это может не скоро.
Как пишет издание TechRadar, ссылаясь на The Information, компания Facebook всё ещё рассматривает внедрение рекламы в WhatsApp, в частности в раздел «Статус». Более того, рекламные объявления могут быть персонализированными: Facebook владеет необходимыми данными для этого. Ранее компания сообщала, что намерена интегрировать все свои сервисы, а значит может создать единый пул данных.
Представители Facebook заявили, что реклама в «Статусах» остаётся долгосрочной возможностью WhatsApp. Однако прямо сейчас компания сосредоточена на создании новых опций, которые помогли бы бизнесу держать связь с потребителями, а также на обеспечении платежей в некоторых странах.