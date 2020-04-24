В WhatsApp может появиться персонализированная реклама

Как пишет издание TechRadar, ссылаясь на The Information, компания Facebook всё ещё рассматривает внедрение рекламы в WhatsApp, в частности в раздел «Статус». Более того, рекламные объявления могут быть персонализированными: Facebook владеет необходимыми данными для этого. Ранее компания сообщала, что намерена интегрировать все свои сервисы, а значит может создать единый пул данных.

Представители Facebook заявили, что реклама в «Статусах» остаётся долгосрочной возможностью WhatsApp. Однако прямо сейчас компания сосредоточена на создании новых опций, которые помогли бы бизнесу держать связь с потребителями, а также на обеспечении платежей в некоторых странах.