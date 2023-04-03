В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальца

15:52, 03 апреля 2023
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В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальцаИли по паролю
Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией приватности чатов. Пользователи смогут защитить свои переписки с помощью пароля или отпечатка пальца.
Фото: Unsplash
Нововведение позволит повысить уровень безопасности чатов. Даже если кто-то получит доступ к устройству, он не сможет прочитать защищённые чаты без знания пароля или отпечатка пальца.
Кроме того, мессенджер будет отслеживать неудачные попытки разблокировки защищённого чата и предложит удалить переписку второму пользователю. Также мультимедиа из таких конфиденциальных чатов не будут автоматически сохраняться на устройство.
Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна для всех пользователей. Она находится на стадии тестирования.