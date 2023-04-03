В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальца

Нововведение позволит повысить уровень безопасности чатов. Даже если кто-то получит доступ к устройству, он не сможет прочитать защищённые чаты без знания пароля или отпечатка пальца.

Кроме того, мессенджер будет отслеживать неудачные попытки разблокировки защищённого чата и предложит удалить переписку второму пользователю. Также мультимедиа из таких конфиденциальных чатов не будут автоматически сохраняться на устройство.