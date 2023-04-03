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15:52, 03 апреля 2023
1 мин.

В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальца

Или по паролю

Мессенджер WhatsApp работает над новой функцией приватности чатов. Пользователи смогут защитить свои переписки с помощью пароля или отпечатка пальца.

В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальца

Фото: Unsplash

Нововведение позволит повысить уровень безопасности чатов. Даже если кто-то получит доступ к устройству, он не сможет прочитать защищённые чаты без знания пароля или отпечатка пальца.

Кроме того, мессенджер будет отслеживать неудачные попытки разблокировки защищённого чата и предложит удалить переписку второму пользователю. Также мультимедиа из таких конфиденциальных чатов не будут автоматически сохраняться на устройство.

В WhatsApp можно будет блокировать отдельные чаты. Доступ к ним — только по отпечатку пальца

WABetaInfo

Пока неизвестно, когда новая функция будет доступна для всех пользователей. Она находится на стадии тестирования.

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