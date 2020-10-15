В WhatsApp наконец появится встроенная служба поддержки

Новую опцию обнаружили в версии под номером 2.20.202.7. Похоже, что скоро она появится и в стабильной версии WhatsApp. Благодаря этому пользователям станет проще обратиться в команду поддержки для решения каких-либо проблем.

Связаться со специалистом можно будет прямо в чате приложения. При отправке сообщения можно будет выбрать, предоставить ли автоматически команде WhatsApp информацию о своём устройстве. Как только служба поддержки подготовит ответ, она пришлёт его пользователю.