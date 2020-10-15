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В WhatsApp наконец появится встроенная служба поддержки
Сейчас связаться со специалистами можно только по почте
Последняя бета-версия WhatsApp раскрыла любопытное нововведение: в мессенджере появится встроенная служба поддержки. До сих пор пользователям приходится связываться с командой WhatsApp по email.
Новую опцию обнаружили в версии под номером 2.20.202.7. Похоже, что скоро она появится и в стабильной версии WhatsApp. Благодаря этому пользователям станет проще обратиться в команду поддержки для решения каких-либо проблем.
Связаться со специалистом можно будет прямо в чате приложения. При отправке сообщения можно будет выбрать, предоставить ли автоматически команде WhatsApp информацию о своём устройстве. Как только служба поддержки подготовит ответ, она пришлёт его пользователю.
Недавно команда WhatsApp также начала тестирование функцию постоянного отключения уведомлений от чатов.