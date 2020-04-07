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В WhatsApp ограничили массовую пересылку ажиотажных сообщений
Всё из-за пандемии
В WhatsApp ограничили массовую пересылку ажиотажных сообщений. Теперь такие сообщения можно переслать только одному человеку за раз. Меры были введены из-за распространения недостоверной информации в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Об этом команда мессенджера сообщила через свой блог. Ограничения касаются «вирусных» сообщений, которые были отправлены через цепочку из пяти и более пользователей. Такие сообщения уже можно считать популярными.
«Коммерсант» отмечает, что ранее на протяжении почти всего существования WhatsApp пользователи могли переслать одно сообщение сразу 256 людям. В 2019 году мессенджер начал маркировать сообщения, который были отправлены сразу нескольким пользователям. А затем ограничил пересылку до пяти раз.
Недавно в WhatsApp также урезали продолжительность публикуемых видеозаписей.