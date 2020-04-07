В WhatsApp ограничили массовую пересылку ажиотажных сообщений

Об этом команда мессенджера сообщила через свой блог. Ограничения касаются «вирусных» сообщений, которые были отправлены через цепочку из пяти и более пользователей. Такие сообщения уже можно считать популярными.

«Коммерсант» отмечает, что ранее на протяжении почти всего существования WhatsApp пользователи могли переслать одно сообщение сразу 256 людям. В 2019 году мессенджер начал маркировать сообщения, который были отправлены сразу нескольким пользователям. А затем ограничил пересылку до пяти раз.

Недавно в WhatsApp также урезали продолжительность публикуемых видеозаписей.