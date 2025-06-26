Приложения
Опубликовано 26 июня 2025, 20:35
1 мин.

В WhatsApp появилась ИИ-функция краткого пересказа непрочитанных сообщений

Для экономии времени
WhatsApp начал внедрение новой функции на базе искусственного интеллекта — Message Summaries. Она позволяет быстро получать краткое содержание непрочитанных сообщений в чате. Пока функция доступна только пользователям в США и только на английском языке, но позже её планируют запустить и в других странах.
В WhatsApp появилась ИИ-функция краткого пересказа непрочитанных сообщений

© WhatsApp

Функция помогает понять, о чём шла речь в чате, не открывая каждое сообщение. Message Summaries отключена по умолчанию, и включить её можно вручную. Также пользователи могут выбрать, в каких чатах разрешать использование ИИ через настройку «Advanced Chat Privacy».

Для обеспечения конфиденциальности WhatsApp использует технологию Private Processing, которая обрабатывает ИИ-запросы в защищённой среде, не раскрывая содержание сообщений компании. Также никто из участников чата не узнает, что вы воспользовались функцией краткого обзора.