В WhatsApp появилась «корзина» для покупок

Благодаря этому пользователь может сохранить из каталога сразу несколько товаров. Они окажутся в «корзине». Всеми товарами можно будет поделиться с продавцом как одним набором — немного похоже на отправку несколько фотографий кому-то. Эта группировка должна облегчить продавцу отслеживание заказов.

Пока WhatsApp не предоставляет пользователю полноценного сервиса интернет-магазина. Но, судя по всему, платёжные функции когда-нибудь появятся в приложении.

«Корзина» уже начала постепенно распространяться для пользователей мессенджера по всему миру.