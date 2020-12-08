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В WhatsApp появилась «корзина» для покупок
Когда-нибудь появятся и платежи
Facebook продолжает идти к тому, чтобы сделать WhatsApp торговой площадкой. В прошлом месяце в мессенджере появилась кнопка покупок, которая позволяет просматривать каталоги магазинов. Если понравится какой-то товар, можно начать диалог с продавцом. Теперь же в WhatsApp появилась и «корзина» для покупок.
Благодаря этому пользователь может сохранить из каталога сразу несколько товаров. Они окажутся в «корзине». Всеми товарами можно будет поделиться с продавцом как одним набором — немного похоже на отправку несколько фотографий кому-то. Эта группировка должна облегчить продавцу отслеживание заказов.
Пока WhatsApp не предоставляет пользователю полноценного сервиса интернет-магазина. Но, судя по всему, платёжные функции когда-нибудь появятся в приложении.
«Корзина» уже начала постепенно распространяться для пользователей мессенджера по всему миру.