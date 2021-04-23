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Сегодня в 13:32
В WhatsApp появилась удобная функция для прослушивания сообщений
Такая уже есть в Telegram
Пользователи бета-версии WhatsApp для Android получили удобную функцию для прослушивания сообщений. Теперь их можно ускорить, как в Telegram.
А точнее, пользователи смогут менять скорость воспроизведения голосовых сообщений. Эта опция стала доступна в WhatsApp Beta 2.21.9.4. Пользователям доступны три режима прослушивания: 1x/1,5x/2x.
Стоит отметить, что о появлении такой функции в WhatsApp стало известно уже давно. Пока нововведение доступно только участникам бета-тестирования, но скоро появится у всех пользователей.
Напомним, 15 мая всем тем, кто хочет продолжить полноценно пользоваться WhatsApp, нужно будет принять новое пользовательское соглашение. Если этого не сделать, не получится принимать и отправлять сообщения в мессенджере.