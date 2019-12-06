В WhatsApp появилась вторая линия

Ранее пользователи аппаратов нескольких популярных производителей рассказали, что у их смартфонов ухудшилась автономность после очередного обновления WhatsApp. Теперь команда мессенджера устранила причину проблемы.

Помимо этого, в приложении появилась поддержка второй линии. Пользователь может принять входящий звонок во время другого разговора. Ещё одно нововведение — интеграция в мессенджер функций планировщика. WhatsApp разработал совместно с Any.do опцию WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания), благодаря которой пользователь не забудет о выполнении важных задач.

Чтобы создать задачу, нужно просто отправить сообщение Any.do. Когда подойдёт дедлайн для неё, мессенджер пришлёт напоминание.