В WhatsApp* появились секретные чаты. Но только с ИИ

Опубликовано 14 мая 2026, 18:081 мин.
В WhatsApp* появились секретные чаты. Но только с ИИИх не видит даже сама Meta*
В WhatsApp* появились инкогнито чаты с ИИ Meta*. Как обещает разработчик, эти разговоры «никто не прочитает», даже Meta*.
Обычно, когда вы общаетесь с другими чат-ботами, их создатели могут видеть ваши вопросы и ответы ИИ. Meta* заявляет, что в режиме инкогнито внутри WhatsApp* вопросы и ответы обрабатываются в защищённой среде, куда даже сама компания не имеет доступа. Такие переписки не сохраняются, а сообщения в них исчезают по умолчанию.
В ближайшие месяцы разработчики пообещали добавить ещё одну функцию, позволяющую обращаться к ИИ-помощнику во время обычного разговора с другим человеком, не прерывая основной диалог.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена