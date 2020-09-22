В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий

Чтобы отправить файлы таким образом, нужно нажать новую кнопку таймера. К сожалению, сам пользователь не сможет установить конкретный срок «жизни» отправленным файлам. Однако это всё равно может быть удобно в определённых обстоятельствах (при отправке конфиденциальных данных, например).