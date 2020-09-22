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В WhatsApp появится автоматическое удаление отправленных фотографий
Они будут удаляться, когда собеседник покинет чат
Источники рассказали, что команда WhatsApp выпустила бета-версию 2.20.201.1 мессенджера для Android, в которой появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. В скором времени функция появится и в стабильной сборке.
Ранее в WhatsApp уже тестировали самоуничтожающиеся сообщения. Новая функция работает подобным образом. Пользователь может отправлять собеседнику мультимедийные файлы, то есть изображения, видео и GIF-файлы, а они будут автоматически удаляться, когда получатель покинет чат.
Чтобы отправить файлы таким образом, нужно нажать новую кнопку таймера. К сожалению, сам пользователь не сможет установить конкретный срок «жизни» отправленным файлам. Однако это всё равно может быть удобно в определённых обстоятельствах (при отправке конфиденциальных данных, например).