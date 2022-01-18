В WhatsApp появится функция для рисования

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В WhatsApp появится функция для рисованияНа фото и видео
WhatsApp выпускает новое обновление в рамках программы бета-тестирования. В нём есть любопытная функция — инструменты для рисования.
Как пишет WABetainfo, мессенджер WhatsApp, наконец, планирует выпустить редактор рисунков. Пока всё то находится в стадии разработки, однако уже сейчас может получить представление об инструменте. В частности, ясно, что в WhatsApp появятся «карандаши» для рисования на фотографиях и даже видеороликах.
Приложение позволит менять у «карандашей» цвет и размер линии. Обновление также может принести опцию частичного размытия фотографий и «реакции» на сообщения, как в Telegram и Facebook.
Помимо этого, участники бета-тестирования могут прослушивать голосовые сообщения, находясь при этом в любом меню приложения, в том числе и в других чатах.
Источник: WABetainfo