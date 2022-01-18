В WhatsApp появится функция для рисования

Приложение позволит менять у «карандашей» цвет и размер линии. Обновление также может принести опцию частичного размытия фотографий и «реакции» на сообщения, как в Telegram и Facebook.

Помимо этого, участники бета-тестирования могут прослушивать голосовые сообщения, находясь при этом в любом меню приложения, в том числе и в других чатах.