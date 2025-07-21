В WhatsApp появится функция краткого содержания писем сразу из нескольких чатов

Опубликовано 21 июля 2025, 07:301 мин.
В WhatsApp появится функция краткого содержания писем сразу из нескольких чатовWhatsApp работает над функцией «Быстрый обзор»
В WhatsApp разрабатывают новую функцию под названием «Быстрый обзор», которая позволит пользователям создавать краткие резюме сообщений сразу из нескольких чатов. Ранее компания представила функцию «Сводка сообщений», которая работает только с одним чатом за раз. Новая функция сможет обрабатывать до пяти разговоров одновременно.
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Чтобы воспользоваться «Быстрым обзором», достаточно выбрать нужные чаты во вкладке с переписками, нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать эту опцию.
Как и «Сводка сообщений», «Быстрый обзор» будет использовать специальную технологию — ни WhatsApp, ни её экстремистская материнская компания, ни третьи лица не смогут читать исходные сообщения или их краткие версии.
Функция будет по умолчанию выключена, и использовать её можно будет только в обычных чатах — в защищенных работать не сможет.
Пока «Быстрый обзор» находится в разработке.