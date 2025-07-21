В WhatsApp появится функция краткого содержания писем сразу из нескольких чатов

Чтобы воспользоваться «Быстрым обзором», достаточно выбрать нужные чаты во вкладке с переписками, нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать эту опцию.

Как и «Сводка сообщений», «Быстрый обзор» будет использовать специальную технологию — ни WhatsApp, ни её экстремистская материнская компания, ни третьи лица не смогут читать исходные сообщения или их краткие версии.

Функция будет по умолчанию выключена, и использовать её можно будет только в обычных чатах — в защищенных работать не сможет.

Пока «Быстрый обзор» находится в разработке.