В WhatsApp появится функция создания персональных ИИ-чатботов

Пользователи смогут самостоятельно настроить своего ИИ-бота: выбрать имя, внешний вид, стиль общения, характер и даже навыки. Всё это делается через специальный раздел AI Studio прямо в приложении, без необходимости в технических знаниях.

Для удобства WhatsApp предложит готовые шаблоны, которые помогут быстро создать нужного помощника — будь то помощник для учёбы, поддержка для душевных разговоров или просто бот общения.

После настройки можно будет делиться ботом с друзьями по ссылке или использовать его только для себя.

Тестирование продолжается.