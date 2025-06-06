В WhatsApp появится функция создания персональных ИИ-чатботов

Опубликовано 06 июня 2025, 02:401 мин.
В WhatsApp появится функция создания персональных ИИ-чатботовБудет с кем пообщаться
В мессенджере WhatsApp скоро может появиться возможность создавать собственных виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта. Эта функция уже тестируется в бета-версии для Android (2.25.18.4).
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Пользователи смогут самостоятельно настроить своего ИИ-бота: выбрать имя, внешний вид, стиль общения, характер и даже навыки. Всё это делается через специальный раздел AI Studio прямо в приложении, без необходимости в технических знаниях.
Для удобства WhatsApp предложит готовые шаблоны, которые помогут быстро создать нужного помощника — будь то помощник для учёбы, поддержка для душевных разговоров или просто бот общения.
После настройки можно будет делиться ботом с друзьями по ссылке или использовать его только для себя.
Тестирование продолжается.