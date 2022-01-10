В WhatsApp появится новая полезная функция для поиска

WhatsApp Business — это приложение, которое предназначено для компаний и организаций для коммуникации с клиентами. Оказалось, что эта версия мессенджера для Android и iOS начала получать больше поисковых фильтров. Уже сейчас пользователи могут сузить результаты поиска до сообщений, содержащих фотографии, видео, ссылки, GIF-файлы, аудиофайлы и/или документы, но теперь появились дополнительные параметры. Так, можно фильтровать сообщения в зависимости от того, находится ли получатель в вашем списке контактов и было сообщение прочитано или нет. Фильтры можно устанавливать одновременно.

Пока неясно, когда эти полезные функции появятся в стандартном приложении WhatsApp для Android и iOS.