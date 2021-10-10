В WhatsApp появится полезная функция для голосовых сообщений

Пока эта полезная функция находится в разработке и недоступна даже бета-тестерам. Инсайдеры уже показали будущий интерфейс для записи голосовых сообщений в WhatsApp. По ролику видно, что пользователь сможет ставить паузу во время записи (если, например, его что-то отвлечёт), а также увидит общую продолжительность своего сообщения перед отправкой: