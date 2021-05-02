В WhatsApp появится полезная функция для прослушивания своих голосовых сообщений перед отправкой

Эту опцию обнаружила команда WABetaInfo. Пока она недоступна для пользователей, даже для бета-тестеров. Но скоро это может измениться.

Пользователи смогут прослушивать свои аудиосообщения, прежде чем отправить их. Сейчас это возможно только при помощи некоторых хитростей. Для этого нужно открыть другое приложение, пока вы записываете голосовое в WhatsApp. В будущем же появится специальная кнопка Review, которая позволит прослушать аудиосообщение. После прослушивания можно будет выбрать: отправить голосовое или перезаписать его.

Подобная функция уже есть в Telegram. Чтобы ею воспользоваться, нужно свайпнуть вверх, удерживая палец на кнопке записи.