В WhatsApp появится текстовая расшифровка голосовых сообщений

Согласно данным WABetaInfo, мессенджер работает над расшифровкой голосовых сообщений. Эта расшифровка будет полностью выполняться на устройстве пользователя, поэтому WhatsApp и Facebook не смогут получить доступ к этим сообщениям. Похожая функция уже есть во «ВКонтакте».

Отмечается, что расшифровка голосовых сообщений также поможет Apple улучшить технологию распознавания речи. Отправка результатов компании будет добровольной. WhatsApp будет запрашивать вот такое разрешение: