В WhatsApp появятся голосовые чаты

В самом аудиочате будет красная кнопка для завершения текущих вызовов. Не исключено, что от обычного звонка это будет отличаться возможностью в любой момент покинуть и вернуться в голосовой чат.

Когда функция станет доступна в стабильной версии, пока неизвестно.