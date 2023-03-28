В WhatsApp появятся голосовые чаты

12:05, 28 марта 2023
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В WhatsApp появятся голосовые чатыПодобное уже есть угадайте где? Да, в Telegram
Авторы портала WABetaInfo снова нашли кое-что интересное в бета-версиях WhatsApp. На этот раз это функция аудиочатов.
Фото: Unsplash
Судя по имеющемуся скриншоту, в заголовок чата будет добавлена новая иконка в форме звукового сигнала. Если на неё нажать, то начнётся голосовой чат. К сожалению, пока нет официальной информации о том, как будет работать эта функция.
В самом аудиочате будет красная кнопка для завершения текущих вызовов. Не исключено, что от обычного звонка это будет отличаться возможностью в любой момент покинуть и вернуться в голосовой чат.
Когда функция станет доступна в стабильной версии, пока неизвестно.