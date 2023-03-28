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12:05, 28 марта 2023
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В WhatsApp появятся голосовые чаты

Подобное уже есть угадайте где? Да, в Telegram

Авторы портала WABetaInfo снова нашли кое-что интересное в бета-версиях WhatsApp. На этот раз это функция аудиочатов.

В WhatsApp появятся голосовые чаты

Фото: Unsplash

Судя по имеющемуся скриншоту, в заголовок чата будет добавлена ​​новая иконка в форме звукового сигнала. Если на неё нажать, то начнётся голосовой чат. К сожалению, пока нет официальной информации о том, как будет работать эта функция.

В WhatsApp появятся голосовые чаты

WABetaInfo

В самом аудиочате будет красная кнопка для завершения текущих вызовов. Не исключено, что от обычного звонка это будет отличаться возможностью в любой момент покинуть и вернуться в голосовой чат.

Когда функция станет доступна в стабильной версии, пока неизвестно.

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