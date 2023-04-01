В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функции

Вместо нескольких начертаний шрифтов в WhatsApp теперь есть как минимум семь различных вариантов. Некоторые из них имеют визуальное сходство со шрифтами, доступными в Instagram*. Для улучшения видимости текста появилась изменять цвет фона. В новой бета-версии WhatsApp также включает кнопки выравнивания текста.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена