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09:36, 01 апреля 2023
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В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функции

Некоторые точно заметят сходство

Некоторые бета-тестеры WhatsApp получили больше возможностей для редактирования текста на изображениях. Подобные функции уже давно есть в других соцсетях.

В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функции

Фото: Unsplash

WABetaInfo сообщает, что последняя бета-версия (v2.23.7.17) WhatsApp включает новый текстовый редактор. Он похож на тот, который используется в Instagram*. Вы можете его увидеть, например, при редактировании текста в сторис.

В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функции

WABetaInfo

Вместо нескольких начертаний шрифтов в WhatsApp теперь есть как минимум семь различных вариантов. Некоторые из них имеют визуальное сходство со шрифтами, доступными в Instagram*. Для улучшения видимости текста появилась изменять цвет фона. В новой бета-версии WhatsApp также включает кнопки выравнивания текста.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:AndroidPolice
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