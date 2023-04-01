В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функции

В WhatsApp появятся новые скопированные у других соцсетей функцииНекоторые точно заметят сходство
Некоторые бета-тестеры WhatsApp получили больше возможностей для редактирования текста на изображениях. Подобные функции уже давно есть в других соцсетях.
Фото: Unsplash
WABetaInfo сообщает, что последняя бета-версия (v2.23.7.17) WhatsApp включает новый текстовый редактор. Он похож на тот, который используется в Instagram*. Вы можете его увидеть, например, при редактировании текста в сторис.
Вместо нескольких начертаний шрифтов в WhatsApp теперь есть как минимум семь различных вариантов. Некоторые из них имеют визуальное сходство со шрифтами, доступными в Instagram*. Для улучшения видимости текста появилась изменять цвет фона. В новой бета-версии WhatsApp также включает кнопки выравнивания текста.
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