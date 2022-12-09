В WhatsApp появятся одноразовые сообщения

15:54, 09 декабря 2022
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В WhatsApp появятся одноразовые сообщенияПосле прочтения будут исчезать
В очередной бета-версии WhatsApp обнаружили функцию отправки одноразового сообщения. Это значит, что для прочтения такого у вас будет только одна попытка.
Фото: Unsplash
Получатель такого сообщения не сможет сделать скриншот, переслать, скопировать или сохранить его. Нововведение было обнаружен в бета-версии WhatsApp для Android 2.22.25.20.
Wabetainfo
На снимке экрана видно, что на кнопке отправки появился символ замка. Он означает, что сообщение будет одноразовым. После просмотра текст исчезнет из беседы.
Когда функция станет доступа в стабильной версии приложения, неясно.