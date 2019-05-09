В WhatsApp появится оплата услуг

Как пишет The Wall Street Journal, платёжным средством в WhatsApp станет криптовалюта, обеспеченная долларом, — стейблкоин. Вероятно, пользователи мессенджера смогут оплачивать различные услуги и дополнительные функции в приложении, а также товары интернет-магазинов. Однако это всё лишь предположения, сама Facebook не раскрывала подробности.

Для создания центра WhatsApp наймёт дополнительно около 100 программистов. Помимо разработки платёжного решения, они будут заниматься вопросами безопасности, отслеживания нежелательного контента в массовых рассылках, в частности фейковых новостей и детской порнографии.

В январе этого года WhatsApp запустила сервис мобильных денежных переводов в Индии. А в начале мая Facebook сообщила, что намеревается платить пользователям за просмотр рекламы криптовалютой.