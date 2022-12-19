В WhatsApp разрешат сохранять исчезающие сообщения

В бета-версии WhatsApp начал информировать пользователей о том, что исчезающие сообщения теперь можно сохранить. Пользователи в чате могут отменить сохранение сообщений в любой момент, но тогда они будут автоматически удаляться у всех участников без возможности восстановления.

Напомним, сейчас пользователь может создавать исчезающие сообщения в WhatsApp, настраивая нужный промежуток времени: 24 часа, 7 дней или 90 дней.