В WhatsApp разрешат сохранять исчезающие сообщения

14:26, 19 декабря 2022
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В WhatsApp разрешат сохранять исчезающие сообщенияСейчас можно отправлять такие, настроив время, через которое они удалятся
В бета-версии WhatsApp для Android 2.22.15.2 обнаружилась новая функция. Оказывается, мессенджер работает над возможностью сохранять исчезающие сообщения.
Фото: Unsplash
В бета-версии WhatsApp начал информировать пользователей о том, что исчезающие сообщения теперь можно сохранить. Пользователи в чате могут отменить сохранение сообщений в любой момент, но тогда они будут автоматически удаляться у всех участников без возможности восстановления.
Напомним, сейчас пользователь может создавать исчезающие сообщения в WhatsApp, настраивая нужный промежуток времени: 24 часа, 7 дней или 90 дней.