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В WhatsApp разрешили навсегда «выключать» чаты
Сейчас можно только на срок до года
Команда WhatsApp начала тестировать опцию, благодаря которой можно будет навсегда «выключать» чаты. То есть от них никогда больше не будут поступать звуки оповещений.
Пока нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.20.201.10. Опробовать функцию могут некоторые пользователи-участники бета-тестирования.
В настоящее время стабильная версия WhatsApp позволяет отключить звук оповещений только на определённый период: от восьми часов до одного года. В бета-версии этот список расширили вариантом «навсегда».
Недавно СМИ также сообщили, что в бета-версии мессенджера для Android появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. Они будут самоуничтожаться, когда получатель покинет чат. Эта функция может быть полезна для защиты конфиденциальных данных.