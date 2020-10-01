В WhatsApp разрешили навсегда «выключать» чаты

Пока нововведение появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.20.201.10. Опробовать функцию могут некоторые пользователи-участники бета-тестирования.

В настоящее время стабильная версия WhatsApp позволяет отключить звук оповещений только на определённый период: от восьми часов до одного года. В бета-версии этот список расширили вариантом «навсегда».

Недавно СМИ также сообщили, что в бета-версии мессенджера для Android появилось автоматическое удаление отправленных фотографий и других медиафайлов. Они будут самоуничтожаться, когда получатель покинет чат. Эта функция может быть полезна для защиты конфиденциальных данных.