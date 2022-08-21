В WhatsApp разрешили восстанавливать удалённые по ошибке сообщения

Несколько дней назад WABetaInfo рассказывал о схожей опции в бете WhatsApp для Android 2.22.18.13. Мессенджер тестирует возможность восстанавливать сообщения, которые были удалены случайно, например, когда вы нажимаете на «удалить для меня» вместо «удалить для всех».

На скриншоте ниже можно увидеть, как будет работать эта функция: