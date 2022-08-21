В WhatsApp разрешили восстанавливать удалённые по ошибке сообщения

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В WhatsApp разрешили восстанавливать удалённые по ошибке сообщенияПока в бете для iOS
Портал WABetaInfo, почти ежедневно рассказывающий о нововведениях в бета-версиях WhatsApp, обнаружил любопытную функцию в последнем релизе для iOS. Мессенджер, наконец, внедряет функцию восстановления сообщений, удалённых вами по ошибке.
Несколько дней назад WABetaInfo рассказывал о схожей опции в бете WhatsApp для Android 2.22.18.13. Мессенджер тестирует возможность восстанавливать сообщения, которые были удалены случайно, например, когда вы нажимаете на «удалить для меня» вместо «удалить для всех».
На скриншоте ниже можно увидеть, как будет работать эта функция:
WABetaInfo
Протестировать функцию можно, если обновить WhatsApp до бета-версии 22.18.0.70, доступной на TestFlight. Если она не видна, значит вы пока не входите в список пользователей, участвующих в тесте.