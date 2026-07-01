Приложения
Опубликовано 01 июля 2026, 03:32
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В WhatsApp* скоро дадут занять никнейм вместо номера телефона

Как в Telegram
WhatsApp* получил имена пользователей. Уже на этой неделе начнётся резервирование никнеймов, сами они станут доступны для использования ближе к концу года. Постепенно, по странам.
В WhatsApp* скоро дадут занять никнейм вместо номера телефона

© Ferra.ru

Резервировать никнейм можно будет в настройках, для этого нужно нажать на фото профиля. Также можно будет взять то же имя, что уже используется в других продуктах компании.

После запуска функции, чтобы написать человеку впервые, нужно будет точно знать его имя пользователя. Для защиты от спама введут дополнительный ключ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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