В WhatsApp* скоро дадут занять никнейм вместо номера телефона

Резервировать никнейм можно будет в настройках, для этого нужно нажать на фото профиля. Также можно будет взять то же имя, что уже используется в других продуктах компании.

После запуска функции, чтобы написать человеку впервые, нужно будет точно знать его имя пользователя. Для защиты от спама введут дополнительный ключ.

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