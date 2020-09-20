В WhatsApp скоро появится поддержка нескольких устройств для одной учётной записи

По данным источника, опция уже находится в финальной стадии разработки. После этого команда WhatsApp откроет бета-тестирование. Все желающие могут опробовать работу функции первыми.

Сообщается, что WhatsApp сможет поддерживать работу с одной учётной записью на четырёх устройствах одновременно. В настоящее время мессенджер позволяет включить учётку только с одного девайса. На компьютере, конечно, можно запустить десктопную версию WhatsApp, но и она работает лишь в связке с приложением на смартфоне.