Приложения
Вчера 19:04
В WhatsApp скоро появится поддержка нескольких устройств для одной учётной записи
Можно будет пользоваться мессенджером с двух смартфонов
Тематический ресурс WABetaInfo сообщил, что в WhatsApp уже совсем скоро появится поддержка нескольких устройств для одной учётной записи. Это значит, что один пользователь сможет спокойно запускать мессенджер и, например, с Android-смартфона, и с компьютера, и с iPhone.
По данным источника, опция уже находится в финальной стадии разработки. После этого команда WhatsApp откроет бета-тестирование. Все желающие могут опробовать работу функции первыми.
Сообщается, что WhatsApp сможет поддерживать работу с одной учётной записью на четырёх устройствах одновременно. В настоящее время мессенджер позволяет включить учётку только с одного девайса. На компьютере, конечно, можно запустить десктопную версию WhatsApp, но и она работает лишь в связке с приложением на смартфоне.