Приложения
Опубликовано 22 октября 2025, 22:45
1 мин.

В WhatsApp* скоро появятся имена пользователей как в Telegram

Вместо номеров телефонов
WhatsApp* запустит функцию, которую пользователи ждали уже очень давно — возможность создавать уникальное имя пользователя. Да, как в Telegram. По данным WABetaInfo, в тестовых версиях приложения для Android и iOS уже появились намёки на функцию «резервирования» имени. Это позволит пользователям заранее выбрать и закрепить за собой желаемый никнейм.
В WhatsApp* скоро появятся имена пользователей как в Telegram

© Ferra.ru

Разработчики также работают над дополнительной защитой: даже если кто-то узнает ваше имя пользователя, он не сможет написать вам без специального PIN-кода. Это поможет избежать «нежелательных сообщений».

После официального запуска пользователи смогут зарегистрировать имя в настройках профиля, в разделе Username. При этом нужно будет соблюдать определённые правила:

  • Имя должно содержать от 3 до 30 символов.

  • Можно использовать только буквы, цифры, точки и нижние подчёркивания.

  • Имя не должно начинаться или заканчиваться точкой, содержать «www» или домены вроде «.com».

Функция пока не имеет точной даты запуска, но, по сообщениям инсайдеров, она появится «очень скоро».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена