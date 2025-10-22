В WhatsApp* скоро появятся имена пользователей как в Telegram

Опубликовано 22 октября 2025, 22:451 мин.
В WhatsApp* скоро появятся имена пользователей как в TelegramВместо номеров телефонов
WhatsApp* запустит функцию, которую пользователи ждали уже очень давно — возможность создавать уникальное имя пользователя. Да, как в Telegram. По данным WABetaInfo, в тестовых версиях приложения для Android и iOS уже появились намёки на функцию «резервирования» имени. Это позволит пользователям заранее выбрать и закрепить за собой желаемый никнейм.
Разработчики также работают над дополнительной защитой: даже если кто-то узнает ваше имя пользователя, он не сможет написать вам без специального PIN-кода. Это поможет избежать «нежелательных сообщений».
После официального запуска пользователи смогут зарегистрировать имя в настройках профиля, в разделе Username. При этом нужно будет соблюдать определённые правила:
-
Имя должно содержать от 3 до 30 символов.
-
Можно использовать только буквы, цифры, точки и нижние подчёркивания.
-
Имя не должно начинаться или заканчиваться точкой, содержать «www» или домены вроде «.com».
Функция пока не имеет точной даты запуска, но, по сообщениям инсайдеров, она появится «очень скоро».
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена