В WhatsApp внедрят QR-коды

Это значит, что пока функция доступна только пользователям-участникам бета-тестирования. Они уже могут использовать QR-коды, чтобы быстро добавлять новые контакты в мессенджер.

Бета-тестеры могут увидеть свой уникальный QR-код, если нажмут на иконку рядом с именем. Там также есть кнопка «сканировать код». Она позволяет собственно сканировать чужой QR-код. Смартфон может получить изображения не только через камеру, но и через галерею.

По сути, если пользователь делится своим QR-кодом, он автоматически делится и номером телефона. При этом приложение позволяет обновлять код столько раз, сколько пользователю заблагорассудится.

Сообщается, что в стабильной версии WhatsApp новая опция может появиться позже в этом году.