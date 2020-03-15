В WhatsApp введут автоматическое удаление личных сообщений

Как сообщает ресурс WABetaInfo, новую опцию можно протестировать в бета-версиях 2.20.83 и 2.20.84 WhatsApp для Android. Функцию удаления можно включить в индивидуальных чатах. Пользователь может указать в период, в течение которого сообщение будет отображаться в чате, — от часа до года. После этого оно исчезнет.

В прошлом году WhatsApp начал тестировать функцию автоматического удаления сообщений только в групповых чатах. Когда опция станет доступна для индивидуальных чатов в стабильной версии приложения, пока неизвестно. Сейчас пользователи могут удалять сообщения вручную.