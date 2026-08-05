В WhatsApp* вышло большое обновление групповых чатов

Теперь при их создании можно установить точное время окончания голосования. После этого новые голоса не будут учитываться. Также появилась функция сокрытия имён проголосовавших. А если кто-то допустил ошибку, у него будет 15 минут, чтобы изменить свой голос.

Кроме того, разработчики изменили работу функции «@all». Теперь такое упоминание увидят все участники группы, даже если они отключили уведомления.

Добавлена и полезная мелочь для тех, кто часто создаёт новые чаты. Теперь можно скопировать список участников из существующей группы одним нажатием.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена