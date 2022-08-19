В WhatsApp запретят делать некоторые скриншоты

Речь идёт о скриншотах тех фото и видео, которые изначально отправлялись только для одноразового просмотра. В таких случаях возможность сделать снимок экрана автоматически блокируется.

Эта функция находится в стадии разработки в бета-версии WhatsApp для Android и будет выпущена в будущем полноценном обновлении приложения.