В Windows 10 и 11 усилили защиту от удаленного «захвата» ПК

Конфигурационные RDP-файлы используют сисадмины, чтобы настраивать удалённое подключение к другим компьютерам. Но хакеры умеют использовать их во вред. Если вы откроете заражённый RDP-файл, компьютер может незаметно подключиться к серверу хакеров и передать им ваши данные, содержимое дисков и пароли.

Но теперь, после установки апрельского обновления, Windows при первом открытии RDP-файла покажет «обучающее сообщение»: объяснит, что это за файлы и чем опасны.

При каждом последующем открытии будет появляться окно безопасности. В нём написано:

Подписан ли файл проверенным издателем.

К какому удалённому компьютеру идёт подключение.

Какие папки, данные из буфера обмена и устройства этот файл хочет открыть.

По умолчанию доступ ко всем этим ресурсам отключён. Вы должны сами разрешить его.