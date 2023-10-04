В Windows 11 для всех стал доступен пункт управления RGB-подсветкой

Появление собственного программного обеспечения для управления RGB-освещением потенциально может упростить работу геймерам, избавив от необходимости использования стороннего ПО от различных производителей. В настоящее время для управления RGB-подсветкой на различных устройствах пользователям часто приходится использовать программное обеспечение конкретного производителя или решения сторонних разработчиков.

Программное обеспечение Microsoft призвано изменить ситуацию, предоставив унифицированное решение для управления RGB-подсветкой в рамках Windows 11. Оно будет интегрировано в «Настройки» в меню персонализации. Там пользователи смогут настраивать RGB-эффекты, яркость и цветовые профили для совместимых устройств. Хотя список поддерживаемых устройств в настоящее время ограничен, ожидается, что со временем он будет расширяться.